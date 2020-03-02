В туалете тюменского ТРЦ нашли четыре пистолета

2 Март 2020 2020-03-02T11:22:26+03:00

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В тюменскую полицию в минувшую субботу, 29 декабря, поступило сообщение о краже в одном из торгово-развлекательных центров. Стражей порядка вызвали охранники ТРЦ.

– Молодой человек находился в кинотеатре после 22.00. В это время торговые павильоны уже не работают, продавцов на рабочих местах нет. Этим и решил воспользоваться злоумышленник, который с помощью ножа открутил стекло в оружейном магазине и похитил с витрины четыре пневматических пистолета, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве пояснили, что охранники ТРЦ заметили молодого человека и позвонили в полицию. Фигурант попытался избавиться от пистолетов, спрятав их в туалете. Однако прибывшие правоохранители нашли оружие.

Восемнадцатилетний горожанин на допросе сообщил, что ограбил магазин с целью сбыта похищенного. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU