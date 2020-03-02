2020-03-02T09:51:29+03:00
Здоровье

Не мог передвигаться: в тюменскую больницу попал мужчина с онемевшими ногами

Редкая форма распространённой патологии могла приковать пациента к креслу
Вадим Бегун
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В тюменскую больницу попал мужчина с онемевшими ногами. Фото - pixabay.com.В тюменскую больницу попал мужчина с онемевшими ногами. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени в областную клиническую больницу № 2 экстренно госпитализировали 48-летнего жителя Нижневартовска. Евгений Самохвалов не мог самостоятельно передвигаться: у него «прихватило» поясницу и онемели ноги. Оказалось, что большая межпозвоночная грыжа сдавила нервные корешки.

– Плановая госпитализация осуществляется при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи. Но здесь операция была проведена в сжатые сроки, чтобы пациент мог снова ходить. Сегодня у мужчины прогнозы благоприятные, – сообщил заведующий отделением нейрохирургии ОКБ № 2 Дмитрий Воробьев.

В больнице пояснили: если б не оперативное вмешательство врачей, мужчина мог бы на всю жизнь остаться в инвалидном кресле. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. После оперативного вмешательства и лечения в профильном отделении Евгения Самохвалова перевели в отделение реабилитации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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