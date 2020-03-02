2020-03-02T11:33:54+03:00
Происшествия

В Заводоуковске соседка насмерть сбила пожилого мужчину

Водитель в момент аварии была трезва [ФОТО]
Вадим Бегун
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В Заводоуковске соседка насмерть сбила пожилого мужчину. Фото - ГИБДД по Тюменской области.В Заводоуковске соседка насмерть сбила пожилого мужчину. Фото - ГИБДД по Тюменской области.
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В Заводоуковске в минувшую субботу, 29 февраля, под колесами авто погиб 60-летний пешеход. Дорожный инцидент произошел около 19.30 на улице Березовой, 3.

– По предварительным данным, мужчина шел по краю проезжей части в попутном с транспортом направлении. Его сбил автомобиль «Тойота Хайлюкс», за рулем которого находилась 44-летняя женщина. Выяснилось, что она проживает с пешеходом на одной улице. Мужчина скончался на месте аварии, водитель была трезва. Обстоятельства аварии выясняются, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве рассказали об еще одном ДТП, которое произошло в тот же день на 357-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском районе. Здесь в десятом часу утра «Лада Веста» въехала в снегоуборочную машину, которая двигалась по проезжей части в попутном направлении. Тридцатилетний водитель отечественного авто получил легкую травму. Его 33-летний пассажир скончался в больнице.

ДТП с участием снегоуборочной машины произошло в Абатском районе. Фото - ГИБДД по Тюменской области.

ДТП с участием снегоуборочной машины произошло в Абатском районе. Фото - ГИБДД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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