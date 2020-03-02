Пьяный тюменец спровоцировал массовую аварию на Широтной

2 Март 2020 2020-03-02T09:49:56+03:00

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В Тюмени накануне, 1 марта, нетрезвый автомобилист спровоцировал массовую аварию на улице Широтной. Дорожный инцидент произошел в девятом часу вечера.

Автомобиль «Хонда-Цивик» под управлением 40-летнего водителя въехал в стоящую у светофора «Дэу-Нэксия», после чего произошло столкновение с «Тойотой-Камри» и «Дэу-Матиз». В результате ДТП пострадал 65-летний водитель «Нексии»: он получил легкие повреждения.

– Водитель «Хонды» попытался избежать наказания за управление авто в состоянии опьянения и сообщил сотрудникам ГИБДД, что за рулем сидел не он. Однако правда открылась после просмотра видеорегистратора. Показания освидетельствования на алкоголь составили 0,26 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что вчера на улице Энергетиков, 62 днем на нерегулируемом пешеходном переходе сбили 81-летнего пенсионера, он получил травму. Нарушитель покинул место ДТП, его сейчас ищут автоинспекторы. Очевидцев наезда просят позвонить по номерам телефона: 29-14-88 или 79-46-52.

ИСТОЧНИК KP.RU