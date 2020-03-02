2 Март 2020 2020-03-02T09:46:52+03:00

Николай Брыкин выступил на сессии ОБСЕ в защиту исторической памяти. Фото со странички героя публикации в "Фейсбук".

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В Вене прошла девятая зимняя сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Участие в ней принял депутат Государственной думы РФ Николай Брыкин, который выступил с докладами о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны.

– Практика переписывания истории, беспринципного насаждения альтернативных версий причин хода и последствий главной трагедии двадцатого века набрала критические обороты. Все должны понять, что мы имеем дело с настоящим историческим вирусом, который может привести к печальным последствиям в общемировом масштабе, – подчеркнул в своем выступлении Николай Брыкин.

По мнению парламентария, европейским странам важно усилить работу по недопущению фальсификации истории Второй мировой войны.

– Я хочу, чтобы коллеги из других стран нас услышали. В годы войны Советский Союз потерял 27 миллионов жизней. Мы никогда этого не забудем и не допустим, чтобы это когда-то повторилось. Нельзя историю переписывать, вариации на эту тему также недопустимы, – пояснил свою позицию депутат.

После Николай Брыкин выступил с еще одним докладом, который касался подходов к вопросам человеческого измерения ОБСЕ. Он отметил, что руководство ОБСЕ игнорирует нарушение гражданских прав и политических свобод русскоязычного населения на Украине и в государствах Прибалтики.

– В Латвии, Эстонии сохраняется позорный институт неграждан. Широкомасштабное нарушение прав человека, преследование инакомыслящих, убийства общественников, политических деятелей, журналистов, притеснение нацменьшинств в Украине не получают адекватной реакции исполнительных структур ОБСЕ. Недостаточно внимания уделяется защите прав детей и социально-экономических прав, нет противодействия распространению национализма и неонацизма, торговле органами и тканями человека, – констатировал в своем докладе депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU