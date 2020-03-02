Елена Кашкарова: «Поправка о детях отражает приоритеты развития страны»

2 Март 2020 2020-03-02T08:45:35+03:00

Елена Кашкарова прокомментировала изменения в главный документ страны. Фото со странички героя публикации в "ВКонтакте".

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Депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова заявила, что закрепление в Конституции норм особого отношения к детям отражает приоритеты развития страны.

– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» уже законодательно установлена обязанность государства по обеспечению защиты интересов ребенка, приданию первостепенного значения детям. Однако поправки в Конституцию носят стратегический характер и отражают приоритеты развития страны, поэтому закрепление в Основном Законе страны этих норм соответствует требованиям времени, – говорит региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова.

Напомним, что на заседании рабочей группы по поправкам депутат Государственной думы Ольга Баталина предложила дополнить основной закон положениями о том, что власти страны обязаны создавать условия для духовного и нравственного воспитания детей.

Глава государства Владимир Путин согласился, отметив, что «это вполне обоснованно, исходя даже из того, что в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к ребенку, к детям».

ИСТОЧНИК KP.RU