2020-03-02T07:42:35+03:00
Происшествия

Тоболяк похитил у своих сестер золотые украшения

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тоболяк обокрал своих сестер. Фото - pixabay.com.Тоболяк обокрал своих сестер. Фото - pixabay.com.
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В тобольскую полицию обратились две сестры с заявлением о хищении золотых украшений. У 47-летней тоболячки пропали золотые серьги за 12 тысяч рублей, а у ее 34-летней родственницы – золотая цепочка стоимостью 10 тысяч.

– Сыщики уголовного розыска установили, что к краже причастен брат потерпевших. Ранее неоднократно судимый 30-летний мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал и пояснил, что золотые изделия заложил в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователем возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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