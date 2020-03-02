2020-03-02T07:36:45+03:00
Общество

В Ишиме работники пожаловались прокурорам на руководство компании

Только после обращения долги по зарплате были погашены
Вадим Бегун
Поделиться:
Ишимская компания рассчиталась с долгами по зарплате. Фото - pixabay.com.Ишимская компания рассчиталась с долгами по зарплате. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Ишимская компания ООО «Энергия» выплатила работникам почти два миллиона рублей заработной платы. Только сделано это было после вмешательства прокуратуры.

– Установлено, что организация не в полном объеме выплатила сотрудникам зарплату за ноябрь – декабрь 2019 года. Общая сумма задолженности составила более 1,8 миллиона рублей, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что в адрес генерального директора было внесено представление об устранении нарушений закона, а также возбуждено административное дело в отношении него и юридического лица.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области выплачена задолженность по оплате труда в сумме более пяти миллионов рублей. В АО «Специализированное строительное управление – 6» были выявлены нарушения трудового законодательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменская прокуратура добилась выплаты миллионных долгов по зарплате

В настоящий момент задолженность полностью погашена (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тоболяк похитил у своих сестер золотые украшения
В Ишиме работники пожаловались прокурорам на руководство компании
Тюменцев накормят полевой кухней с кашей и чаем
Несколько тюменских остановок получили новые названия
Погода на 2 марта в Тюмени: в ожидании тепла
Тюменские школьники увлеклись изучением немецкого языка
Тюменский депутат Елена Кашкарова уверена, что россияне поддержат поправку в Конституцию по детям
В Тобольске в асфальт «закатают» 200 млн рублей
Александр Моор побывал в блинной столице России – Ялуторовске
Тюменские школьники отправятся на чемпионат мира по гонкам на автомобилях
Глубокой ночью в подъезде тюменцев испугал мужчина с пистолетом
Тюменский депутат Елена Кашкарова оценила поправки о детях в Конституцию РФ
К 8 Марта в Тюмени взлетят цены на цветы
Сербы узнали о туристическом потенциале Тюмени и Тобольска
В тюменских роддомах 29 февраля родились 16 малышей
В марте тюменцы могут сдать анонимный анализ на ВИЧ
Тюменские предприятия увеличили экспорт в страны трех континентов мира
Тюменские футболисты сыграют в Турции с «Химиком-Арсеналом»
«Огненную шайбу» завоевали тюменские спасатели в валенках
Тюменцев приглашают в «Космос» на театральную вечеринку в стиле ретрофутуризма
Ялуторовчанин перевел 50 тысяч рублей «полицейскому» за спасение вахтовика
Тюменцам рекомендуют внимательно выбирать стеклоомывающую жидкость
Парковка на Масловском взвозе в Тюмени закрыта
Тюменский шеф-повар рассказал, как сделать постные блюда вкусными
За сжиганием чучела Масленицы следят десятки тюменских пожарных
Тюменских автомобилисток к 8 марта проверят на знание ПДД
Погода в Тюмени 1 марта: последний день Масленицы будет пасмурным