В Ишиме работники пожаловались прокурорам на руководство компании

2 Март 2020 2020-03-02T07:36:45+03:00

Только после обращения долги по зарплате были погашены

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Ишимская компания ООО «Энергия» выплатила работникам почти два миллиона рублей заработной платы. Только сделано это было после вмешательства прокуратуры.

– Установлено, что организация не в полном объеме выплатила сотрудникам зарплату за ноябрь – декабрь 2019 года. Общая сумма задолженности составила более 1,8 миллиона рублей, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Там также добавили, что в адрес генерального директора было внесено представление об устранении нарушений закона, а также возбуждено административное дело в отношении него и юридического лица.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области выплачена задолженность по оплате труда в сумме более пяти миллионов рублей. В АО «Специализированное строительное управление – 6» были выявлены нарушения трудового законодательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU