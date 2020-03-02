Тюменцев накормят полевой кухней с кашей и чаем

2 Март 2020 2020-03-02T07:34:11+03:00

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В Тюмени в следующую субботу, 14 марта, состоится городской «День здоровья «Здоровый десант». Мероприятие, которое пройдет на восьми площадках, начнется в 12.00.

На набережной реки Туры горожан ждут различные конкурсы, эстафеты, а также «Веселые старты» с призами и подарками. Здесь же состоится выставка боевой техники. Тюменцы увидят показательные выступления Союза морских пехотинцев и попробуют полевую кухню с вкуснейшей кашей и горячим чаем, передает Тюменский городской многопрофильный центр.

Кроме того, спортивно-развлекательные мероприятия пройдут у СК «Строймаш» (улица Индустриальная, 49а), ЦОП «Тюмень-дзюдо» (ул. Валерии Гнаровской, 1а, парковка), ДЮСШ «Водник» (Судоремонтная, 2б), ДК «Поиск» (Пушкина, 2), на территории школы № 67 (Домостроителей, 2), а также в Гилевской роще и в Комсомольском сквере.

ИСТОЧНИК KP.RU