Несколько тюменских остановок получили новые названия
В Тюмени изменились наименования нескольких автобусных остановок. Всего переименовали три пункта.
Так, название остановки «Лесотехникум», которая находится на улице Луначарского, 19 в направлении улицы Ленина, изменено на «Вечерняя школа № 2».
Автобусный пункт «Лесотехникум» по адресу: улица Ямская, 26 (в направлении улицы Полевой) теперь именуется «Детский сад № 55», а вместо остановки «Западно-Сибирский колледж» (улица Самарцева, 34) появилась «Улица Цимлянская».
Такое решение было принято в соответствии с Порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города Тюмени. Его утвердила администрация города 10 мая 2016 года, передает МКУ «Тюменьгортранс».
ИСТОЧНИК KP.RU