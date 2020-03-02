2020-03-02T07:31:52+03:00
Общество

Несколько тюменских остановок получили новые названия

Горожанам придется привыкать к свежим наименованиям остановочных пунктов
Вадим Бегун
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В Тюмени переименовали несколько остановок.В Тюмени переименовали несколько остановок.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени изменились наименования нескольких автобусных остановок. Всего переименовали три пункта.

Так, название остановки «Лесотехникум», которая находится на улице Луначарского, 19 в направлении улицы Ленина, изменено на «Вечерняя школа № 2».

Автобусный пункт «Лесотехникум» по адресу: улица Ямская, 26 (в направлении улицы Полевой) теперь именуется «Детский сад № 55», а вместо остановки «Западно-Сибирский колледж» (улица Самарцева, 34) появилась «Улица Цимлянская».

Такое решение было принято в соответствии с Порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города Тюмени. Его утвердила администрация города 10 мая 2016 года, передает МКУ «Тюменьгортранс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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