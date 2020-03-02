Погода на 2 марта в Тюмени: в ожидании тепла

2 Март 2020 2020-03-02T05:02:50+03:00

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Сегодня, 2 марта, в Тюмени пасмурной ночи на смену придет ясное утро и погожий день, облака появятся лишь к вечеру. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 3 градуса, днем – около нуля. Вечером столбики термометров покажут 2-3 градуса ниже нуля. В этот день будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1–4 метра в секунду.

2 марта почитается память великомученика Федора Тирона и праведной Мариамны. В старину верили, что смотреть вечером на небо в этот день не стоит, ибо увиденная на Федора падающая звезда может означать тяжелую болезнь.

Первый раз в году видны кучевые облака, серая ворона, чуя приход тепла, начинает строить гнездо. Люди живут ожиданием тепла, но зима ещё напоминает о себе внезапными морозами. «Какая погода в этот день такому и лету быть».

ИСТОЧНИК KP.RU