Погода на 2 марта в Тюмени: в ожидании тепла
Сегодня, 2 марта, в Тюмени пасмурной ночи на смену придет ясное утро и погожий день, облака появятся лишь к вечеру. Осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью будет минус 3 градуса, днем – около нуля. Вечером столбики термометров покажут 2-3 градуса ниже нуля. В этот день будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1–4 метра в секунду.
2 марта почитается память великомученика Федора Тирона и праведной Мариамны. В старину верили, что смотреть вечером на небо в этот день не стоит, ибо увиденная на Федора падающая звезда может означать тяжелую болезнь.
Первый раз в году видны кучевые облака, серая ворона, чуя приход тепла, начинает строить гнездо. Люди живут ожиданием тепла, но зима ещё напоминает о себе внезапными морозами. «Какая погода в этот день такому и лету быть».
ИСТОЧНИК KP.RU