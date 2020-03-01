Тюменские школьники увлеклись изучением немецкого языка
Среди тюменских школьников растет популярность изучения немецкого языка. Об этом говорит увеличение числа участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку.
По информации департамента образования и науки Тюменской области, в этом году в региональный тур прошли 45 юных тюменцев из 9–11 классов. Ребятам нужно показать умение понимать текст и излагать свои мысли. Количество знатоков существенно подросло: 24 школьника заняли призовые места.
Интерес к немецкому языку школьникам прививают различные областные мероприятия. Например, в рамках Дней немецкой культуры в Тюменской области ежегодно проходят выставки, презентации, мастер-классы по приготовлению немецких блюд, конкурс переводов и многое другие. А число участников последнего областного конкурса переводов стихов и прозы «Немецкая муза» стало рекордным – более 170 ребят.
ИСТОЧНИК KP.RU