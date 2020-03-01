Тюменские школьники увлеклись изучением немецкого языка

1 Март 2020 2020-03-01T18:51:15+03:00

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Среди тюменских школьников растет популярность изучения немецкого языка. Об этом говорит увеличение числа участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку.

По информации департамента образования и науки Тюменской области, в этом году в региональный тур прошли 45 юных тюменцев из 9–11 классов. Ребятам нужно показать умение понимать текст и излагать свои мысли. Количество знатоков существенно подросло: 24 школьника заняли призовые места.

Интерес к немецкому языку школьникам прививают различные областные мероприятия. Например, в рамках Дней немецкой культуры в Тюменской области ежегодно проходят выставки, презентации, мастер-классы по приготовлению немецких блюд, конкурс переводов и многое другие. А число участников последнего областного конкурса переводов стихов и прозы «Немецкая муза» стало рекордным – более 170 ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU