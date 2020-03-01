2020-03-01T18:52:58+03:00
Общество

Тюменский депутат Елена Кашкарова уверена, что россияне поддержат поправку в Конституцию по детям

Идея упомянуть в главном документе страны особое отношение к детям была поддержана президентом
Алена Кульмухаметова
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Тюменский депутат Елена Кашкарова уверена, что россияне поддержат поправку в Конституцию по детям. Фото Тюменской областной думыТюменский депутат Елена Кашкарова уверена, что россияне поддержат поправку в Конституцию по детям. Фото Тюменской областной думы
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Депутат Тюменской областной думы и региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова считает, что россияне поддержат предложение внести поправки в Конституцию об особом отношении к детям.

Народная избранница считает, что важно учесть приоритетное право ребенка жить и воспитываться в семье. А государство в свою очередь должно обеспечить условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поддержал предложение внести в Конституцию РФ поправку, которая поддерживает особое отношение к детям.

Глава страны также сообщил, что к настоящему времени от рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РФ поступило уже более девяти сотен предложений. Он подчеркнул, что все они носят глубоко содержательный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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