Тюменский депутат Елена Кашкарова уверена, что россияне поддержат поправку в Конституцию по детям
Депутат Тюменской областной думы и региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова считает, что россияне поддержат предложение внести поправки в Конституцию об особом отношении к детям.
Народная избранница считает, что важно учесть приоритетное право ребенка жить и воспитываться в семье. А государство в свою очередь должно обеспечить условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей.
Напомним, президент РФ Владимир Путин поддержал предложение внести в Конституцию РФ поправку, которая поддерживает особое отношение к детям.
Глава страны также сообщил, что к настоящему времени от рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РФ поступило уже более девяти сотен предложений. Он подчеркнул, что все они носят глубоко содержательный характер.
ИСТОЧНИК KP.RU