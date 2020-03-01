2020-03-01T16:18:57+03:00
Общество

В Тобольске в асфальт «закатают» 200 млн рублей

Деньги направят на ямочный ремонт
Алена Кульмухаметова
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В Тобольске в асфальт «закатают» 200 млн рублейВ Тобольске в асфальт «закатают» 200 млн рублейФото: pixabay.com
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На фрезерование и ямочный ремонт дорог в 2020 году из бюджета Тобольска направят 200 млн рублей. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил глава города Максим Афанасьев.

Мэр рассказал, что список улиц, где требуется ремонт дорог, формировали совместно с депутатским корпусом, учитывая наказы избирателей, анализируя итоги встреч с населением.

Самый большой объем работ ожидается в 7 и 7а микрорайонах. Там полностью отремонтируют тротуары и проезды. Возле многоквартирных домов микрорайона Защитино, продолжится благоустройство Уватского тракта. Будет отремонтирована подъездная дорога к микрорайону Менделеево, часть улицы Ремезова от кольца ПАТП до проспекта Менделеева. Отремонтированные тротуары и подъезды появятся в районе улиц Северных. В общей сложности в Тобольске отремонтируют 23 км дорог и более 13 км тротуаров. В исторической части города понизят бордюрный камень, отремонтируют ливневую канализацию в районе улицы Знаменского в 4 микрорайоне.

Грунтовые дороги отдаленных территорий Тобольска - Левобережье, 18 микрорайон, Анисимова и Нижний посад, - отсыпят щебнем, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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