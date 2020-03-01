2020-03-01T15:45:45+03:00
Общество

Александр Моор побывал в блинной столице России – Ялуторовске

Блинопекам удалось перевернуть два трехметровых блина
Алена Кульмухаметова
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Александр Моор побывал в блинной столице России – Ялуторовске. Фото со страницы во "ВКонтакте" Александра МоораАлександр Моор побывал в блинной столице России – Ялуторовске. Фото со страницы во "ВКонтакте" Александра Моора
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Губернатор Тюменской области Александр Моор не смог остаться в стороне от народных гуляний и тоже отправился в блинную столицу РоссииЯлуторовск. Там сегодня проходят массовые масленичные гуляния, которые ежегодно посещают тысячи человек со всей России.

Сегодня, наконец, блинопекам удалось испечь и не просто испечь, но и перевернуть два трехметровых блина. Огромные символы уходящей зимы были съедены гостями праздника. Глава региона в соцсетях рассказал о том, что каждый год хотя бы раз за масленичную неделю они всей семьёй собираются за одним столом на блины.

Массовые гуляния в Ялуторовске продолжаются. Фото со страницы во "ВКонтакте" Александра Моора

Массовые гуляния в Ялуторовске продолжаются. Фото со страницы во "ВКонтакте" Александра Моора

- А какие традиции в этот праздник у вас? – просил губернатор у своих подписчиков.

- Я как то раз слышала, что на масленицу принято сжигать чучело, потому, на всякий случай, в этот день прячусь на диване под одеялко, - пошутила первый комментатор.

«Все с Масленицей, друзья! Мы пекли блины и гуляли», «Отличные сегодня гуляния в Ялуторовске! Очень душевно» - пишут тюменцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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