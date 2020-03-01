1 Март 2020 2020-03-01T15:22:25+03:00

Тюменские школьники отправятся на чемпионат мира по гонкам на автомобилях Фото: pixabay.com

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Юные тюменцы отправятся на чемпионат мира в Нидерланды, чтобы принять участие в национальном финале гонок автомобилей 1:10 на водородном топливе Horizon Grand Prix 2020.

Все представленные для гонок модели тюменцы изготовили сами. Ребята являются изобретателями и инженерами тюменского «Кванториума».

Их шестичасовое нарезание кругов на трассе. Ребята объединились в команду «Атом» и заняли первое место, обеспечив себе путевку на чемпионат мира. Он пройдет в июне 2020 года в Нидерландах.

Всего в финале конкурса, который состоялся в Краснодарском крае», приняли участие 26 команд подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В апреле для тюменских ребят здесь организуют двухнедельный интенсив по подготовке к выступлению в другой стране, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU