1 Март 2020 2020-03-01T14:26:57+03:00

Тюменский депутат Елена Кашкарова оценила поправки о детях в Конституции РФ. Фото с Тюменской областной Думы

Изменить размер текста: A A

Рабочая группа по поправкам в Конституцию РФ внесла предложение назвать детей в Основном законе России важнейшим достоянием страны.

По словам депутата Государственной думы Ольги Баталиной, для обеспечения социальных гарантий в главу Конституции под номером три предлагается ввести новую статью. Она учтет предложения, которые выдвигает рабочая группа.

Одно из предложений касается детей. Там значится, что государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них гражданственности, уважения к старшим и патриотизма.

Депутат Тюменской областной Думы и региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова высоко оценила идею в внесении поправки о детях в Конституцию РФ.

По ее мнению, поправка по детям усилит социальную направленность Конституции.

- Я считаю, что нам стоит исходить из того, что важнейшей ценностью России является каждый ее житель, независимо от возраста, - заявила Елена Кошкарова.

ИСТОЧНИК KP.RU