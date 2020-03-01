2020-03-01T14:27:45+03:00
Общество

К 8 марта в Тюмени взлетят цены на цветы

Мужчинам предлагают заранее запастись букетами
Алена Кульмухаметова
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Цены на цветы в Тюмени взлетят к 8 мартаЦены на цветы в Тюмени взлетят к 8 мартаФото: pixabay.com
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Цветочные магазины города поднимут цены на букеты уже со 2 марта. Эксперты отмечают, что ценник подрастет на 20-30 процентов.

Флорист Юлия Посысаева рассказывает, что сейчас одна роза продается по цене от 80 рублей, а в преддверии 8 марта дешевле 100 рублей за розочку будет сложно найти. Она советует заказывать букеты и даже цветы поштучно заранее, как минимум за 3-4 дня.

В других магазинах разница небольшая всего в 5-15 рублей. В восьми цветочных магазинах плдтвердили, что цены к Международному празднику поднимутся на 20, а то и 30 процентов. Ранний рост стоимости связан и с тем, что праздничный день в этом году выпадает на воскресенье, а значит мужчины-коллеги будут поздравлять тюменок уже в четверг-пятницу.

Отметим, что тюменцы могут сэкономить на покупке цветов, если обратятся в тепличные хозяйства Тюмени. Так, тюльпаны можно купить всего по 35-40 руб. за штуку вместо 70 рублей в магазинах. За цветами придется ехать самостоятельно: заказать доставку или забрать тюльпаны из ближайшего цветочного не получится, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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