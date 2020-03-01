Сербы узнали о туристическом потенциале Тюмени и Тобольска

1 Март 2020 2020-03-01T14:25:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Международная выставка Sajam Turizm прошла в столице Белграда Сербии. Свои туристические возможности на международной выставке представили десять регионов России, среди которых были представители Тюменской области.

В департаменте культуры Тюменской области рассказали, что на выставке иностранцам рассказали о достопримечательностях Тюмени и Тобольска. В ведомстве отметили, что за 2019 год туристический поток между Россией и Сербией вырос на 58%. Тюменская область предложила сербам свои экскурсионные программы. Одна из них – «Императорский маршрут».

Также делегация познакомила гостей выставки с VR-турами, разработанными в рамках нацпроекта «Культура», сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU