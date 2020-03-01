2020-03-01T14:29:12+03:00
Общество

В тюменских роддомах 29 февраля родились 16 малышей

Свой день рождения они будут праздновать раз в четыре года
Алена Кульмухаметова
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В тюменских роддомах 29 февраля родились 16 малышейВ тюменских роддомах 29 февраля родились 16 малышейФото: pixabay.com
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Тюменцев, которые раз в четыре года празднуют дни рождения, стало на 16 больше. Малютки появились на свет в разных роддомах 29 февраля.

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, роддом № 2 оказался на выходном – там не родился ни один малыш. Все роженицы успели до или дождались немного после этой даты. А вот в роддоме № 3 и перинатальном центре родились по пять мальчиков и по три девочки. Восемь «високосных» малышей появились в третьем роддоме и восемь в перинатальном.

Раньше славяне боялись даты 29 февраля. В народном календаре ее называют Касьяновым днем. В последний день февраля наши предки старались не работать и крайне боялись рождения младенцев, считая, что они родятся несчастливыми.

Сейчас же всё изменилось ровно до наоборот. Рожденные 29 февраля считают себя уникальными людьми и даже создают группы в соцсетях, чтобы совместно раз в четыре года отпраздновать свой день рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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