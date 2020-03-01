2020-03-01T12:53:52+03:00
Общество

В марте тюменцы могут сдать анонимный анализ на ВИЧ

По городу будут курсировать мобильные лаборатории
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В марте тюменцы могут сдать анонимный анализ на ВИЧВ марте тюменцы могут сдать анонимный анализ на ВИЧФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Каждую среду марта тюменцы смогут сдать анонимный анализ на ВИЧ. Анонимное и бесплатное экспресс-тестирование пройдет в передвижных лабораториях, которые выедут к местам большого скопления людей.

Уже 4 марта всех желающих будут ждать у ТРЦ “Тюмень Сити Молл”, 11 марта - на Цветном бульваре, 18 марта - у ТРЦ “Премьер”, а 25 марта - у железнодорожного вокзала. Медики отмечают, что точность экспресс-тестирования очень высока. Если тюменцам не нужна справка, подтверждающая результат тестирования, то метод экспресс-тестирования как раз подходит. Результат будет готов через 5 минут.

Ознакомиться с графиком и запланировать место и время анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ можно по ссылке.

Напоминаем, что вы можете сдать анонимный экспресс-тест в любой рабочий день в Центре профилактики и борьбы со СПИД (Тюмень, ул.Новая, 2) в кабинете 803, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменский депутат Елена Кашкарова оценила поправки о детях в Конституции РФ
К 8 марта в Тюмени взлетят цены на цветы
Сербы узнали о туристическом потенциале Тюмени и Тобольска
В тюменских роддомах 29 февраля родились 16 малышей
В марте тюменцы могут сдать анонимный анализ на ВИЧ
Тюменские предприятия увеличили экспорт в страны трех континентов мира
Тюменские футболисты сыграют в Турции с «Химиком-Арсеналом»
«Огненную шайбу» завоевали тюменские спасатели в валенках
Тюменцев приглашают в «Космос» на театральную вечеринку в стиле ретрофутуризма
Ялуторовчанин перевел 50 тысяч рублей «полицейскому» за спасение вахтовика
Тюменцам рекомендуют внимательно выбирать стеклоомывающую жидкость
Парковка на Масловском взвозе в Тюмени закрыта
Тюменский шеф-повар рассказал, как сделать постные блюда вкусными
За сжиганием чучела Масленицы следят десятки тюменских пожарных
Тюменских автомобилисток к 8 марта проверят на знание ПДД
Погода в Тюмени 1 марта: последний день Масленицы будет пасмурным