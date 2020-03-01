1 Март 2020 2020-03-01T12:53:52+03:00

В марте тюменцы могут сдать анонимный анализ на ВИЧ Фото: pixabay.com

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Каждую среду марта тюменцы смогут сдать анонимный анализ на ВИЧ. Анонимное и бесплатное экспресс-тестирование пройдет в передвижных лабораториях, которые выедут к местам большого скопления людей.

Уже 4 марта всех желающих будут ждать у ТРЦ “Тюмень Сити Молл”, 11 марта - на Цветном бульваре, 18 марта - у ТРЦ “Премьер”, а 25 марта - у железнодорожного вокзала. Медики отмечают, что точность экспресс-тестирования очень высока. Если тюменцам не нужна справка, подтверждающая результат тестирования, то метод экспресс-тестирования как раз подходит. Результат будет готов через 5 минут.

Ознакомиться с графиком и запланировать место и время анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ можно по ссылке.

Напоминаем, что вы можете сдать анонимный экспресс-тест в любой рабочий день в Центре профилактики и борьбы со СПИД (Тюмень, ул.Новая, 2) в кабинете 803, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU