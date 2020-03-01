Тюменские предприятия увеличили экспорт в страны трех континентов мира

1 Март 2020 2020-03-01T11:24:43+03:00

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Тюменские предприятия увеличили поставки продукции отдельных видов обрабатывающей промышленности в страны Европы, Африки, СНГ и Южной Америки.

По данным департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в 2019 году было экспортировано больше как продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (почти на 60%) так и несырьевые товары: машины, оборудование, транспортные средства и другие товары. Основная часть поставок ушла в Нидерланды, Францию, Швецию, Бельгию, Польшу, Германию, Финляндию.

Кроме того, тюменские товаропроизводители увеличили экспорт в Казахстан, Молдову, Азербайджан, Таджикистан и Туркменистан, ОАЭ, Германию, Данию, Алжир, Египет, Великобританию, Венгрию, Испанию, Польшу, США.

В 2019 году тюменцы отправили товары в Абхазию, Андорру, Анголу, Аргентину, Боснию и Герцеговину, Швейцарию, Конго, Алжир, Хорватию.

ИСТОЧНИК KP.RU