1 Март 2020 2020-03-01T10:27:57+03:00

Тюменские футболисты сыграют в Турции с «Химиком-Арсеналом» Фото: pixabay.com

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Для команды футбольного клуба «Тюмень» заканчивается второй из трех тренировочных сборов, который проходит в Турции в городе Анталья.

Первым соперником футболистов стала команда «СДЮСШОР № 8» из Нур-Султана. «Тюмень» проиграла счетом 1:2. 26 февраля тюменские футболисты схлестнулись с лидером группы «Запад», столичным «Велесом». Счет оказался также 1:2.

В воскресенье, 1 марта «Тюмень» сыграет с командой «Химик-Арсенал» из Туры, которая занимает пятое место в группе «Центр».

Заключительный тренировочный сбор тюменская команда под руководством главного тренера Игоря Меньщикова вновь проведёт в Анталье с 12 по 26 марта, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU