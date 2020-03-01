2020-03-01T10:27:57+03:00
Спорт

Тюменские футболисты сыграют в Турции с «Химиком-Арсеналом»

Заключительный тренировочный сбор команда под руководством главного тренера Игоря Меньщикова
Алена Кульмухаметова
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Тюменские футболисты сыграют в Турции с «Химиком-Арсеналом»Тюменские футболисты сыграют в Турции с «Химиком-Арсеналом»Фото: pixabay.com
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Для команды футбольного клуба «Тюмень» заканчивается второй из трех тренировочных сборов, который проходит в Турции в городе Анталья.

Первым соперником футболистов стала команда «СДЮСШОР № 8» из Нур-Султана. «Тюмень» проиграла счетом 1:2. 26 февраля тюменские футболисты схлестнулись с лидером группы «Запад», столичным «Велесом». Счет оказался также 1:2.

В воскресенье, 1 марта «Тюмень» сыграет с командой «Химик-Арсенал» из Туры, которая занимает пятое место в группе «Центр».

Заключительный тренировочный сбор тюменская команда под руководством главного тренера Игоря Меньщикова вновь проведёт в Анталье с 12 по 26 марта, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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