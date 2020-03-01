1 Март 2020 2020-03-01T10:02:31+03:00

«Огненную шайбу» завоевали тюменские спасатели в валенках. Фото с сайта МЧС по Тюменской области

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Хоккейный турнир в валенках с мячом «Огненная шайба» состоялся 29 февраля на катке у драмтеатра.

Глава города Тюмень Руслан Кухарук отметил, что официально турнир по этому виду спорта проходит в городе во второй раз, и с каждым годом число участников и болельщиков только растёт.

На лед "Главкатка" вышли восемь команд. Сборные Главного управления МЧС России по Тюменской области, городской администрации, пресс-служб силовых ведомств и силовиков, журналистов и тюменских моржей.

Участники два часа сражались на ледовых площадках главного тюменского ледового стадиона за золото второго городского турнира.

Все команды показали отличную физическую форму и спортивный характер.

В финале встретились прошлогодние чемпионы: команда «Тюменского времени» и хозяева турнира: сборная МЧС. Грамотные действия пожарных позволили довести матч до победы и занять первое место.

ИСТОЧНИК KP.RU