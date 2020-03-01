«Огненную шайбу» завоевали тюменские спасатели в валенках
Хоккейный турнир в валенках с мячом «Огненная шайба» состоялся 29 февраля на катке у драмтеатра.
Глава города Тюмень Руслан Кухарук отметил, что официально турнир по этому виду спорта проходит в городе во второй раз, и с каждым годом число участников и болельщиков только растёт.
На лед "Главкатка" вышли восемь команд. Сборные Главного управления МЧС России по Тюменской области, городской администрации, пресс-служб силовых ведомств и силовиков, журналистов и тюменских моржей.
Участники два часа сражались на ледовых площадках главного тюменского ледового стадиона за золото второго городского турнира.
Все команды показали отличную физическую форму и спортивный характер.
В финале встретились прошлогодние чемпионы: команда «Тюменского времени» и хозяева турнира: сборная МЧС. Грамотные действия пожарных позволили довести матч до победы и занять первое место.
ИСТОЧНИК KP.RU