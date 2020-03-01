Тюменцев приглашают в «Космос» на театральную вечеринку в стиле ретрофутуризма

1 Март 2020 2020-03-01T11:40:03+03:00

Тюменцев приглашают в «Космос» на театральную вечеринку в стиле ретрофутуризм. Фото с сайта "Космос" во "ВКонтакте"

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Тюменский театральный центр 2 марта отметит свой третий день рождения. В связи с этим событием в 18.00 в молодежном театральном центре «Космос» пройдет театральная вечеринка в стиле ретрофутуризма.

Организаторы приглашают тюменцев на бесплатную вечеринку и обещают им незабываемые ощущения. В программе, главной темой которой станет ретрофутуризм, обязательно будут выступления молодежных театров города, развлекательная часть и вечеринка от DJ Борщ. Стать гостями дня рождения смогут все желающие, предварительно зарегистрировавшись по ссылке.

Гостей вечера ждут лазерное и серебряное шоу, футуристический оркестр и другие сюрпризы от организаторов праздника. В этот же вечер пройдет долгожданный запуск полной коллекции сумок-шопперов из баннеров. Первые гости смогут получить их бесплатно.

Напомним, что «Космос» впервые открыл свои двери 2 марта 2017-го. За три года в театральном центре прошло 3 600 событий, его посетили 178 896 зрителей и участников проектов, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU