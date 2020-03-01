Ялуторовчанин перевел 50 тысяч рублей «полицейскому» за спасение вахтовика

1 Март 2020 2020-03-01T11:36:02+03:00

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Вахтовику из Ялуторовска позвонил его коллега и попросил помощи. Он сказал, что едет к нему в гости из другого города, но на посту его задержали госавтоинспекторы. За его вызволение нужно перевести деньги. Ялуторовчанин согласился, и зря.

В УМВД по Тюменской области рассказали, что мошенник представился знакомым вахтовика, который за нарушения правил дорожного движения не может следовать дальше. Звонивший передал трубку якобы сотруднику полиции, который назвал потерпевшему сумму и номер карты, куда следует перечислить деньги. 30 тысяч рублей ялуторовчанин перевел мнимому полицейскому за то, чтобы последний не привлекал к административной ответственности его коллегу. Но данной суммы оказалось недостаточно, и трубку взял другой «сотрудник», который назвал вторую сумму. Еще 20 тысяч рублей отправились онлайн-переводом на карту неизвестного.

Коллега пообещал в ближайшее время приехать к ялуторовчанину. Но гость так и не добрался до мужчины. Потерпевший позвонил на второй номер телефона своего приятеля и узнал, что тот находится у себя дома в городе Оренбурге и за подобной помощью к нему не обращался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU