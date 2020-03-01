Тюменцам рекомендуют внимательно выбирать стеклоомывающую жидкость

1 Март 2020 2020-03-01T08:17:47+03:00

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На днях Роскачество провело исследование стеклоомывающих жидкостей и составило их рейтинг. Всего проверили 31 торговую марку по 26 показателям безопасности и качества. Замерялся уровень токсичности, оценивали воздействие на кожу и глаза, насколько опасны вдыхаемые пары, при какой температуре жидкость замерзает и как влияет на лакокрасочное покрытие и резиновые части авто. Выяснилось, что цена здесь значения не играет: бюджетные варианты могут быть лучше, чем дорогие.

«Производство омывающей жидкости на основе метилового спирта в России запрещено. Главная причина – высокая токсичность, в том числе при употреблении внутрь. Вместе с тем, несмотря на запрет, вероятность наткнуться на такую «незамерзайку» остается. В основном такую жидкость можно встретить в продаже на обочинах вдоль трасс», - говорится в исследовании.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области советует автомобилистам внимательно выбирать стеклоомывающую жидкость. Ее следует покупать только в установленных местах торговли. Обязательно обращайте внимание на информацию на этикетке. Она должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, её назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена. Сроки годности и меры предосторожности при использовании.

Если в составе «омывайки» есть изопропиловый спирт, то она будет иметь сильный запах ацетона, но этот спирт не токсичен для человека. А вот метиловый спирт (метанол), который чаще всего добавляют в нелегальную продукцию, практически не пахнет и хорошо очищает стекла. Но он смертельно опасен, это сильный кумулятивный яд, действующий на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Потому лучше предпочесть товар с резким запахом, но полностью безопасный, чем с приятным ароматом, но вызывающий серьезные последствия для здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU