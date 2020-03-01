Парковка на Масловском взвозе в Тюмени закрыта
Припарковаться на Масловском взвозе 1 марта тюменцам будет негде. В связи с народными гуляниями «Широкая Масленица» парковка закрыта. Об этом сообщили сами организаторы.
- Просим заблаговременно позаботиться о парковке вашего авто, так как парков масловского взвоз закрыта в целях безопасности. А лучше отправляйтесь общественным транспортом, совсем рядышком например останавливается маршрутка 43 и 62 и автобус 13, - сообщают они.
Для тех, кто едет на авто, есть обозначенные парковочные общедоступные места. Их немного. Кроме того, сегодня будет работать парковка у ДК Нефтяник.
Добавим, что в программе празднования, которая начнется в полдень, концерт, хороводы, кулачные бои, море интерактивов и конечно блины.
ИСТОЧНИК KP.RU