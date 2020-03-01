2020-03-01T08:13:17+03:00
Общество

Парковка на Масловском взвозе в Тюмени закрыта

Горожан просят отправляться на Масленицу на общественном транспорте
Алена Кульмухаметова
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Парковка закрыта из-за масленичных гуляний. Фото с портала "Тюмень - наш дом"Парковка закрыта из-за масленичных гуляний. Фото с портала "Тюмень - наш дом"
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Припарковаться на Масловском взвозе 1 марта тюменцам будет негде. В связи с народными гуляниями «Широкая Масленица» парковка закрыта. Об этом сообщили сами организаторы.

- Просим заблаговременно позаботиться о парковке вашего авто, так как парков масловского взвоз закрыта в целях безопасности. А лучше отправляйтесь общественным транспортом, совсем рядышком например останавливается маршрутка 43 и 62 и автобус 13, - сообщают они.

Для тех, кто едет на авто, есть обозначенные парковочные общедоступные места. Их немного. Кроме того, сегодня будет работать парковка у ДК Нефтяник.

Добавим, что в программе празднования, которая начнется в полдень, концерт, хороводы, кулачные бои, море интерактивов и конечно блины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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