Парковка на Масловском взвозе в Тюмени закрыта

1 Март 2020 2020-03-01T08:13:17+03:00

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Припарковаться на Масловском взвозе 1 марта тюменцам будет негде. В связи с народными гуляниями «Широкая Масленица» парковка закрыта. Об этом сообщили сами организаторы.

- Просим заблаговременно позаботиться о парковке вашего авто, так как парков масловского взвоз закрыта в целях безопасности. А лучше отправляйтесь общественным транспортом, совсем рядышком например останавливается маршрутка 43 и 62 и автобус 13, - сообщают они.

Для тех, кто едет на авто, есть обозначенные парковочные общедоступные места. Их немного. Кроме того, сегодня будет работать парковка у ДК Нефтяник.

Добавим, что в программе празднования, которая начнется в полдень, концерт, хороводы, кулачные бои, море интерактивов и конечно блины.

ИСТОЧНИК KP.RU