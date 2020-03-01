Тюменский шеф повар рассказал, как сделать постные блюда вкусными

1 Март 2020 2020-03-01T07:17:37+03:00

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Постные блюда у многих ассоциируются только с отварной гречкой, квашеной капустой и сухарями. Хотя на самом деле продуктов растительного происхождения очень много. И можно свободно набирать необходимую здоровому организму энергетическую ценность. Диетологи советуют кушать как можно больше овощей, в них много витаминов, а яркие оттенки добавляют эндорфинов.

Шеф-повар тюменского ресторанно-гостиничного комплекса Владимир Бегали советует в пост использовать разные виды круп и макаронных изделий, в том числе, например, птитим и киноа. А привычные сметану и майонез можно заменить соусом на основе соевого сыра тофу.

Киноа – это вкусная крупа, которую можно употреблять не только в виде гарнира, но и делать из нее котлеты. Для этого сначала готовим крупу – 20 г мелконарезанного лука обжариваем до полуготовности и всыпаем в него 100 г крупы, немного жарим до приятного крупяного запаха, а после заливаем водой (обязательно кипяченой, чтобы крупа не разрушалась), солим и перчим на свой вкус, доводим до готовности, киноа должна быть мягкая и в то же время рассыпчатая.

Далее 100 г получившейся крупы смешиваем в блендере с 60 г отварной красной фасоли, 60 г очищенной сырой моркови, 20 г сыра тофу, 20 г манки, солью и перцем. Можно для вкуса добавить чеснок и хмели-сунели. Из получившейся массы формируем котлетки, обваливаем в муке или манке, обжариваем на масле с двух сторон и отправляем в духовку, разогретую до 170-180 градусов, на 10-12 минут.

Отличным гарниром к таким котлетам будет овощная капоната: обжариваем нарезанные кубиками баклажан, репчатый лук (можно взять красный), свежие помидоры, стебель сельдерея, маслины или оливки, соль, перец, лимонный сок. В конце жарки можно блюдо немного потушить. Выделить вкус помогут – вяленые томаты и консервированные каперсы, сообщает интернет-портал "Мегатюмень".

Разнообразить и это блюдо и любые другие можно соусом из сыра тофу. Просто смешиваем блендером 150 г сыра, 25 г растительного масла, 5 г сока лимона и 2 г соли.

ИСТОЧНИК KP.RU