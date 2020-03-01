За сжиганием чучела Масленицы следят десятки тюменских пожарных

1 Март 2020 2020-03-01T06:57:33+03:00

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Массовые праздничные гуляния по поводу окончания масленичной недели продолжаются и 1 марта. В программе мероприятия есть главное событие – сжигание чучела Масленицы. За безопасностью сожжения символа зимы следят тюменские пожарные.

По данным МЧС по Тюменской области, только в Тобольске, Тобольском и Ярковском районах организовано 14 мест проведения мероприятий: четыре в городе Тобольске, пять в Тобольском районе и пять в Ярковском районе. Ради безопасности пожарные расчеты несут дежурство и находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия во время проведения массовых мероприятий.

Кроме традиционных зимних развлечений и блинов, кульминацией праздника является сжигание чучела Масленицы. Это мероприятие проводится с использованием открытого огня, поэтому во время него следует быть особенно осторожными и соблюдать необходимые меры предосторожности.

Пожарные предупреждают, что место для сжигания чучела должно находиться на расстоянии не менее 50 метров от зданий, сооружений и других построек. Рядом со сжигаемым чучелом не должны находиться посторонние люди, особенно дети. Оптимальное расстояние до зрителей - не менее 15 метров. При сжигании чучела Масленицы необходимо учитывать погодные условия: опасно пользоваться открытым огнем при сильном ветре. После окончания мероприятия необходимо убедиться в отсутствии горящих или тлеющих остатков чучела.

ИСТОЧНИК KP.RU