1 Март 2020 2020-03-01T06:21:34+03:00

Тюменских автомобилисток к 8 марта проверят на знание ПДД. Фото с сайта Госавтотоинспекции по Тюменской области

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Поздравления, сюрпризы и экзамен ждут 5 марта тюменских автоледи. Акцию проводит Госавтоинспекция Тюменской области.

В ведомстве рассказали, что автоинспекторы разместят в социальных сетях видеоролики с поздравлениями, советами, рекомендациями и пожеланиями для автолюбительниц от известных тюменских мужчин: политиков, руководителей силовых структур, психологов, юристов и т.д.

А 5 марта с 17 до 19 часов на парковке у ТРЦ «СитиМолл» пройдет конкурс среди женщин-водителей. В нем примут участие журналистки тюменских телекомпаний, женщины-депутаты, воспитатели детских садов и другие участницы.

Для тюменок состоится «Тотальный экзамен по ПДД», мастер-классы по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП, параллельной парковке, определение безопасности стиля вождения автомобиля. Отдельная программа будет организована для детей: викторины, игры по безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU