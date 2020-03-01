1 Март 2020 2020-03-01T06:08:43+03:00

Погода в Тюмени 1 марта: последний день Масленицы будет пасмурным Фото: pixabay.com

По области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя

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В воскресенье первый весенний день 1 марта в Тюмени синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду. Ветер юго-западный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -1, +1 градусов.

По югу Тюменской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь), ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха днем составит -1, +4 градусов.

Воскресенье перед Великим постом называют Прощеным – в этот день каждый человек может попросить прощение за все прегрешения и проступки, совершенные им сознательно или невольно за прошедший год. Чтобы сбросить груз обид до начала Великого поста, нужно искренне покаяться и простить, и встретить праздник Воскресения Христова с чистой душой.

Сегодня также последний день Масленицы.

ИСТОЧНИК KP.RU