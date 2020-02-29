Тюменские школьники придется бороться за поездку в детский лагерь «Орленок»

29 Февр. 2020 2020-02-29T18:23:00+03:00

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В Тюменской области стартовал прием заявок на Всероссийский фестиваль «В центре событий», который пройдет с 30 мая по 20 июня на базе детского центра «Орленок» в Краснодарском крае.

Для участия в нем ребятам нужно загрузить портфолио с личными достижениями и провести досуговое мероприятие в своей школе.

К участию приглашаются команды по три человека в возрасте от 11 до 13 лет. От Уральского федерального округа отберут 15 команд. Конкурсный отбор продлится до 13 марта. Более подробную информацию к требованиям можно узнать в положении проекта (https://clck.ru/MJVoF).

Для участия подросткам нужно зарегистрироваться на сайте «Орленка» (orlyonok.pba.su) и предоставить портфолио со своими достижениями в социально значимой деятельности на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях за последние три года. Это могут быть копии грамот, дипломов, сертификатов и других наград. По каждому уровню принимается не более одного достижения. К портфолио конкурсантам нужно приложить отчетные документы и видеоролик о проведенном в своей образовательной организации досуговом мероприятии, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU