Тюменская область стала производить больше пластмасс, бензина и молочных продуктов

29 Февр. 2020 2020-02-29T17:24:32+03:00

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Тюменская область на втором месте в УрФО по индексу промышленного производства, который составил за 2019 год 108,1%. В прошлом году регион стал больше производить пластмасс, бензина, молока и сыра.

Тюменьстат отмечает, что тюменцев обогнал лишь Ямало-Ненецкий автономный округ, где индекс составил 116,1%. В обрабатывающих производствах индекс составил – 114,9%. Его подняли организации, занятые в производстве химических веществ и химических продуктов (189,7%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (126,1%), кокса и нефтепродуктов (114,6%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (113,0%), резиновых и пластмассовых изделий (108,7%).

Кроме того, увеличилось производство мяса и субпродуктов из домашней птицы (на 22,7%), молока жидкого обработанного (на 10,1%), кисломолочных продуктов (на 9,1%), минеральных и питьевых вод (на 6,6%), сыров (на 6,2%).

При этом меньше стали производить дизельного топлива; строительного кирпича и искусственного камня; фанеры; мединструментов. Уменьшились объемы производства рыбы переработанной и консервированной, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU