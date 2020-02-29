2020-02-29T16:22:26+03:00
Общество

Для тюменских студентов открывается литературный клуб

Первая встреча пройдет в начале марта
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Для тюменских студентов открывается литературный клубДля тюменских студентов открывается литературный клубФото: pixabay.com
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Всемирный день писателя тюменские студенты откроют знакомым событием. 3 марта в 18.00 начнёт свою работу литературный клуб на базе Студенческого центра Тюменской области.

В департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области рассказали, что на встречу в клуб придут и участники творческого объединения «Трезвый Есенин». Заседание клуба будет состоять из двух частей. В начале вечера гости обсудят произведение тюменского детского писателя Владислава Крапивина «Я иду встречать брата». После обсуждения - выступят в роли поэтов-импровизаторов и актёров.

Добавим, что вход на встречу свободный, но необходима регистрация по ссылке. Подробнее можно узнать в официальной группе Студенческого совета Тюменской области во «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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