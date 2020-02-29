2020-02-29T15:34:55+03:00
Общество

Тюменцам советуют учить детей финансовой грамотности с семи лет

Карманные деньги пора перестать давать уже в 17 лет
Алена Кульмухаметова
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Тюменцам советуют учить детей финансовой грамотности с семи летТюменцам советуют учить детей финансовой грамотности с семи летФото: pixabay.com
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Давать или не давать детям деньги на карманные расходы? Каждый родитель стает перед этой дилеммой. Эксперты считают, что финансировать свое чадо нужно и вот почему.

Финансовый эксперт Светлана Самойлова уверяет, что деньги детям и подросткам обязательно нужно давать.

Лучше всего – это ежемесячная выплата ребенку определенной суммы. Ребенок должен учиться финансовой грамотности. Детям с семи лет можно уже давать по 100 рублей. К примеру, выдавая по 400 рублей в месяц, нужно показать ребенку, какая сумма получится за год, пусть сам посчитает. При этом нельзя диктовать детям, на что они должны тратить деньги. Он должен сам принимать решение.

Уже десяти лет ребенок должен составлять список продуктов и совершать по нему покупки в магазине. Дети с 13 лет уже могут научиться вести финансовый учет.

Прекращать финансирование детей лучше в 17-18 лет. Это должно научить их жить самостоятельно, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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