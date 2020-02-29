В Уватском районе расселят и снесут 16 аварийных домов

29 Февр. 2020 2020-02-29T14:53:15+03:00

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Жильцы аварийных домов Уватского района могут потихоньку собирать чемоданы. В течение трех лет их переселят в новые квартиры, а старые дома пойдут под снос.

В пресс-службе муниципалитета сообщили, что 16 домов в 2020-2022 г. Расселят по региональной программе. Все они признаны аварийными до 1 января 2017 года.

Так, дом №89 по ул. Ленина и дом №16 по ул. Победы в Увате уже не подлежат капремонту. Всего в муниципалитете насчитывается 16 квартир, из которых пять – муниципальные.

Кроме двух домов в Увате, в 2020 году планируется расселить дома №7, №8, №9 и №11 по ул. Нефтяников в Нагорном, дом №9 по ул. Мирной в дер. Ищик, дома №5 и №12 по ул. Маевской в дер. Остров, а также дома №7 по ул. Пионерной и №8 по ул. Лесной в Демьянке. В Увате под застройку двух новых многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья уже отданы земельные участки под застройку, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU