2020-02-29T14:53:15+03:00
Общество

В Уватском районе расселят и снесут 16 аварийных домов

Для переселенцев построят два многоквартирных домов
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Уватском районе расселят и снесут 16 аварийных домовВ Уватском районе расселят и снесут 16 аварийных домовФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Жильцы аварийных домов Уватского района могут потихоньку собирать чемоданы. В течение трех лет их переселят в новые квартиры, а старые дома пойдут под снос.

В пресс-службе муниципалитета сообщили, что 16 домов в 2020-2022 г. Расселят по региональной программе. Все они признаны аварийными до 1 января 2017 года.

Так, дом №89 по ул. Ленина и дом №16 по ул. Победы в Увате уже не подлежат капремонту. Всего в муниципалитете насчитывается 16 квартир, из которых пять – муниципальные.

Кроме двух домов в Увате, в 2020 году планируется расселить дома №7, №8, №9 и №11 по ул. Нефтяников в Нагорном, дом №9 по ул. Мирной в дер. Ищик, дома №5 и №12 по ул. Маевской в дер. Остров, а также дома №7 по ул. Пионерной и №8 по ул. Лесной в Демьянке. В Увате под застройку двух новых многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья уже отданы земельные участки под застройку, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Для тюменских студентов открывается литературный клуб
Тюменцам советуют учить детей финансовой грамотности с семи лет
В Уватском районе расселят и снесут 16 аварийных домов
Тюменцев приглашают на выставку венгерского фотографа
Тюменские школьники стали лучшими знатоками китайского
В центре Тюмени в ДТП пострадали шесть человек
Тюменские школьники соревновались в столярном мастерстве
Ольга Ройтблат оценила предложение закрепить в Конституции норму о недопустимости фальсификации истории
В Тюмени победители конкурса президентских грантов издадут книгу «История в медалях"
Тюменцы могут оставить свои предложения для нового городского гида
В Тюмени выберут самую роскошную косу
Кирилл Харитонов поддержал идею закрепить в Конституции обязанности по охране окружающей среды
Тюменцам стоит поторопиться, чтобы попасть на конкурс «Лидеры России. Политика»
Центр поддержки помогает тюменским предпринимателям выйти на международный уровень