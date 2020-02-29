Тюменцев приглашают на выставку венгерского фотографа

29 Февр. 2020 2020-02-29T13:26:13+03:00

Его имя известно российской публике по фотоработам для журналов

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В Тюмени в мультицентре «Контора пароходства» проходит выставка «Зимние сказки» венгерского фотографа Андраша Фекете. Посетить ее можно до 30 марта с 10:00 до 22:00.

Организаторы рассказали, что на выставке представлены 35 фотографий. Работы были сделаны на празднике-карнавале «Бушойярош» в городе Мохач, где сказка — часть повседневной жизни. Здесь говорят на загадочном языке, выращивают кудрявых свиней, купаются в горячих источниках и ставят майское дерево во дворах. Выставка уже проходила в Ельцин Центре в Екатеринбурге и в Галерее классической фотографии в Москве.

Добавим, что фотограф родился в Санкт-Петербурге, а в 26 лет купил первую камеру. Его имя известно российской публике по фотоработам для журналов «Афиша», ProSPORT, Glamour, Nesweek Russia, «Ереван».

ИСТОЧНИК KP.RU