Тюменские школьники стали лучшими знатоками китайского

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:27:01+03:00

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В областной столице завершился региональный этап олимпиады школьников по китайскому языку. В этом году задания были намного сложными, по сравнению с прошлогодними олимпиадами. Помимо знаний культуры, языка, географии, ребятам нужно было показать насколько хорошо им знакома история Китая и России, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Наибольшие сложности вызвали китайские афоризмы, неоднозначные вопросы и незнакомые начертания слов. Но несмотря на это, уровень подготовки тюменских школьников с каждым годом растет, заметил председатель жюри и носитель языка Чжу Юйфу. Это особенно похвально, ведь язык ребята изучают самостоятельно или на факультативно. Например, в качестве второго иностранного его изучают ученики областной физико-математической школы.

Знания китайского показывали ученики с 9 по 11 классы без деления на параллели. Лучшими в этом году стали десятиклассники. Так, с наивысшим баллом победителем стал ученик 10 класса школы №89 Владислав Горбунов.

ИСТОЧНИК KP.RU