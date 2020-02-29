29 Февр. 2020 2020-02-29T12:22:25+03:00

В центре Тюмени в ДТП пострадали шесть человек. Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"

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Пассажиры, водитель такси и пешеходы пострадали по вине лихача на автомобиле BYD. Нарушитель отказался проходить медосвидетельствование.

Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"

В Госавтоинспекции Тюменской области факт ДТП подтвердили:

- Поздним вечером в пятницу 28 февраля на перекрестке улиц Одесская и 50 лет Октября столкнулись BYD и такси Hyundai Solaris. Водитель «BYD» проехал перекресток на красный свет светофора и врезался в автомобиль агрегатора «Яндекс.Такси». Hyundai отбросило на пешеходов, стоящих у перехода, а затем на ограждение. В результате ДТП пострадали шесть человек: два пешехода, водитель и пассажир Hyundai и два пассажира BYD, - рассказали в прес-службе ведомства.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области рассказали о состоянии пострадавших.

Фото из группы "ЧС Тюмень" во "ВКонтакте"

- Шесть пострадавших доставлены в ОКБ-2. Один человек с травмой головы госпитализирован в отделение нейрохирургии, один с травмой бедра - в травматологическое отделение. Трое с ушибами грудной клетки и в области головы после оказания необходимой медицинской помощи направлены на амбулаторное наблюдение. Один человек, не дождавшись окончания диагностики, самостоятельно покинул приёмное отделение, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU