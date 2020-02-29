Тюменские школьники соревновались в столярном мастерстве

29 Февр. 2020 2020-02-29T11:45:03+03:00

Мальчики показали свое умение работать на станках

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Два дня школьники со всей Тюменской области соревновались на региональном этапе всероссийской олимпиады по технике и техническому творчеству.

По информации департамента образования и науки Тюменской области, ребята изготовили шахматы, систему полива с использованием мобильного телефона, шкатулки и даже мебель.

Олимпиада проходила на базе 16 гимназии в Тюмени. Ребята показывали знания теории, демонстрировали готовые изделия, умение работать на станках и другом деревообрабатывающем оборудовании.

Важно было не только правильно прочитать чертеж, но и соблюсти размеры. Дополнительные баллы могли получить ребята за умение выжигать и декорировать получившееся изделие.

Лучшие результаты показали ученики школы №1 г. Ялуторовска. В числе призёров 17 ребят из школ №1 и №4 г.Ялуторовска, Викуловской школы №2, Муллашинской и Борковской школ Тюменского района, Малозоркальцевской школы Тобольского района, Заводоуковской школы №1, Ишимского лицея имени Е.Г. Лукъянец, Казанской школы, Тюменского президентского кадетского училища.

Также призерами стали 12 девятиклассников из Тюменского президентского кадетского училища, Казанской школы, Ленинской школы Абатского района, Викуловской школы №2, Борковской школы Тюменского района, Вагайской школы, школы имени декабристов г. Ялуторовска, школы №31 г. Ишима, Омутинской школы.

ИСТОЧНИК KP.RU