2020-02-29T10:38:10+03:00
Общество

В Тюмени победители конкурса президентских грантов издадут книгу "История в медалях"

Планируется запуск интернет-портала, где будут размещены истории участников проекта с опцией добавления новых историй пользователями и посетителями ресурса
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени победители конкурса президентских грантов издадут книгу "История в медалях"В Тюмени победители конкурса президентских грантов издадут книгу "История в медалях"Фото: pixabay.com
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Книга "История в медалях" станет итогом квест-марафона проекта «Поколение победителей», приуроченного к 75-летию Великой Победы. В ней будут рассказаны истории наград ветеранов и тружеников Великой Отечественной войны. Издадут ее на средства, полученные после победы в конкурсе президентских грантов 2020 года.

На идею создания проекта по сохранению исторической памяти разработчика подтолкнула дочь, которая занимается в патриотическом клубе. Девочка по заданию преподавателя составила историю по наградным документам родственника-ветерана войны. Эта история и станет заглавной в книге «История в медалях», которая будет издана в декабре 2020 года. Разработчики проекта совместно с волонтерами Детского центра "ГринЛандия" отправятся по школам Тюмени, Тюменского, Исетского и Ялуторовского районов с 1 сентября.

После выпуска книги планируется запуск интернет-портала, где будут размещены истории участников проекта с опцией добавления новых историй пользователями и посетителями ресурса. Не исключено, что благодаря этому будут сформированы последующие тома книги "История в медалях", сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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