2020-02-29T11:41:19+03:00
Общество

Тюменцы могут оставить свои предложения для нового городского гида

Локация должна быть непопулярной, новой или даже забытой
Мария Васильева
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Тюменцы могут оставить свои предложения для нового городского гидаТюменцы могут оставить свои предложения для нового городского гидаФото: pixabay.com
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Тюменцам предлагают поделиться историей о любимом месте в городе. Локация может попасть в гид, который реализуют команды мультицентра «Контора пароходства» и федерального журнала Makers of Siberia. Он появится в конце весны.

Истории тюменцев помогут наполнить гид самобытными точками различных субкультур, объектами уличного искусства, местами локальной идентичности и креативными начинаниями малого предпринимательства. Так, организаторы хотят показать горожанам и туристам, что Тюмень – богатый и разносторонний город.

Форму можно заполнить на сайте конторапароходства.рф.

– Чтобы раскрыть областную столицу с непривычной стороны, просим не просто указать локацию, но и маршрут до нее, а также точку, куда следует встать и в какое время суток, чтобы прочувствовать атмосферу места, – рассказывает Юлия Саначина, программный директор мультицентра.

Кроме того, каждый желающий может поделиться интересной историей о конкретном месте, которую когда-либо увидел или услышал. Один из главных критериев, чтобы попасть в гид, – уникальность. Локация должна быть непопулярной, новой или даже забытой. Чтобы открыть туристам и горожанам новую Тюмень.

Гид появится в конце весны и будет распространен в местах, обозначенных в маршрутах, и молодежных пространствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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