В Тюмени выберут самую роскошную косу
Длинные толстые косы девушки и девочки представят в финальном конкурсе «Коса – девичья краса» в русских народных костюмах. Мероприятие состоится в Тюмени в ДК «Водник» 7 марта.
Организаторы отмечают, что восьми финалисткам отборочного тура предстоит пройти несколько творческих испытаний. Они должны подготовить визитную карточку с песней, стихотворением, сказкой, былиной или танцем в стилизованном русском костюме.
Обладательницы кос также покажут изготовленные собственными руками украшения и заколки для волос.
Завершится мероприятие творческим конкурсом – презентацией оригинальной причёски и дефиле, сообщает «Вслух.ру».
ИСТОЧНИК KP.RU