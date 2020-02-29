2020-02-29T08:32:19+03:00
Общество

В Тюмени выберут самую роскошную косу

Участие в конкурсе принимают дети до 16 лет
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени выберут самую роскошную косуВ Тюмени выберут самую роскошную косуФото: pixabay.com
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Длинные толстые косы девушки и девочки представят в финальном конкурсе «Коса – девичья краса» в русских народных костюмах. Мероприятие состоится в Тюмени в ДК «Водник» 7 марта.

Организаторы отмечают, что восьми финалисткам отборочного тура предстоит пройти несколько творческих испытаний. Они должны подготовить визитную карточку с песней, стихотворением, сказкой, былиной или танцем в стилизованном русском костюме.

Обладательницы кос также покажут изготовленные собственными руками украшения и заколки для волос.

Завершится мероприятие творческим конкурсом – презентацией оригинальной причёски и дефиле, сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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