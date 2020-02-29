2020-02-29T07:28:23+03:00
Общество

Тюменцам стоит поторопиться, чтобы попасть на конкурс «Лидеры России. Политика»

Заявки на участие принимаются по 16 марта
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Тюменцам стоит поторопиться, чтобы попасть на конкурс «Лидеры России. Политика»Тюменцам стоит поторопиться, чтобы попасть на конкурс «Лидеры России. Политика»Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Чуть больше двух недель есть в запасе у тюменцев, чтобы подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе «Лидеры России. Политика».

По данным организаторов, на сегодня более 15 тысяч россиян заявили о своем желании стать лидерами. Сам проект стартовал 25 февраля. Регистрация на конкурс продлится до 18 часов 16 марта.

Число зарегистрированных на сегодня участниц-женщин составляет 15,1% . Примерно две трети конкурсантов моложе 40 лет — 67,6%, участники в возрасте от 40 до 55 лет составляют 32,4%.

Пока самые активные конкурсанты зарегистрированы на Дальнем востоке, Оренбургской области, Санкт-Петербурге, Омской области, В Дагестане, у наших соседей в Югре, в Москве и Краснодарском крае.

Добавим, что принципиальным отличием условий регистрации для участия в Конкурсе «Лидеры России. Политика» от проекта «Лидеры России» является возможность указать в своем профиле любой регион — не обязательно тот, где зарегистрирован или проживает участник.

После того, как участник завершил регистрацию и выполнил все обязательные задания регистрационного этапа, на сайте конкурса публикуется информация о нем, появляется возможность его поддержать. Регистрация и подробная информация о проекте на сайте — политическиелидеры.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени выберут самую роскошную косу
Кирилл Харитонов поддержал идею закрепить в Конституции обязанности по охране окружающей среды
Тюменцам стоит поторопиться, чтобы попасть на конкурс «Лидеры России. Политика»
Центр поддержки помогает тюменским предпринимателям выйти на международный уровень
Тюменцам посоветовали держать пост молча
Погода в Тюмени 29 февраля: на Касьяна будет таять
Пропавшего тоболяка нашли живым
Пожар в Тобольске: горит производственное здание
В Тюмени определились с датой проведения «Лыжни России»
Библиотека Сорокинского района пополнилась книгами по мотивации
Альберт Юсупов отреагировал на идею закрепить доступность медпомощи в Конституции
Тюменский депздрав прокомментировал информацию об отсутствии у инвалида нужных лекарств
В Тюменской области перевернулся автобус с пассажирами. Водитель был пьян
Грузовик с превышением норм радиации ездил по Тюмени
Тобольскому мигранту в посылке прислали вставные зубы вместо телефона
Эксперт общественной палаты оценила решение сделать выходным день голосования по Конституции
Тюменский чиновник без конкурса отдал контракт на отсыпку дамбы
Тюменец, участвовавший в протестной акции, чувствует себя хорошо
В Тюменской области продолжают заменять ветхие школы
Смертельное ДТП произошло на тюменской трассе
В Тюмени осудили установщика заборов, который обманул горожан на полмиллиона рублей
В Тюмени прошла встреча реабилитологов и создателей уникального тренажера
По факту экстренной посадки самолета в Тюмени проводится проверка
Тюменским УК дали сутки на очистку дворов от снега