Тюменцам стоит поторопиться, чтобы попасть на конкурс «Лидеры России. Политика»

29 Февр. 2020 2020-02-29T07:28:23+03:00

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Чуть больше двух недель есть в запасе у тюменцев, чтобы подать заявку на участие во Всероссийском конкурсе «Лидеры России. Политика».

По данным организаторов, на сегодня более 15 тысяч россиян заявили о своем желании стать лидерами. Сам проект стартовал 25 февраля. Регистрация на конкурс продлится до 18 часов 16 марта.

Число зарегистрированных на сегодня участниц-женщин составляет 15,1% . Примерно две трети конкурсантов моложе 40 лет — 67,6%, участники в возрасте от 40 до 55 лет составляют 32,4%.

Пока самые активные конкурсанты зарегистрированы на Дальнем востоке, Оренбургской области, Санкт-Петербурге, Омской области, В Дагестане, у наших соседей в Югре, в Москве и Краснодарском крае.

Добавим, что принципиальным отличием условий регистрации для участия в Конкурсе «Лидеры России. Политика» от проекта «Лидеры России» является возможность указать в своем профиле любой регион — не обязательно тот, где зарегистрирован или проживает участник.

После того, как участник завершил регистрацию и выполнил все обязательные задания регистрационного этапа, на сайте конкурса публикуется информация о нем, появляется возможность его поддержать. Регистрация и подробная информация о проекте на сайте — политическиелидеры.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU