2020-02-29T07:09:56+03:00
Общество

Центр поддержки помогает тюменским предпринимателям выйти на международный уровень

Они заключили контракты на сумму более трех миллионов долларов США
Алена Кульмухаметова
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Центр поддержки помогает тюменским предпринимателям выйти на международный уровеньЦентр поддержки помогает тюменским предпринимателям выйти на международный уровеньФото: pixabay.com
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При содействии Центра поддержки экспорта Тюменской области малые предприниматели заключили 38 контрактов на сумму более трех миллионов долларов США.

Как рассказали в областном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, для тюменских предприятий малого и среднего бизнеса, планирующих выйти на экспорт, в регионе разработан комплекс мер поддержки.

Одна из таких - поиск потенциальных партнёров за рубежом, организация участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории России и за рубежом, организация обучающих мероприятий, привлечение сторонних профильных экспертов, размещение на торговых электронных площадках и т.д.

Губернатор Александр Моор отметил, что перед регионом стоит задача построения системы долгосрочных механизмов и инструментов развития экспорта. Для этого важны не только имеющиеся в распоряжении правительства региона формы поддержки, но и стремление и умение предприятий малого и среднего бизнеса Тюменской области производить и продвигать на внешние рынки конкурентоспособную продукцию.

Добавим, что в 2019 году 161 малое и среднее предприятие региона получило 485 различных услуг в Центре поддержки экспорта Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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