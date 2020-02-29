Тюменцам посоветовали держать пост молча

29 Февр. 2020 2020-02-29T06:24:37+03:00

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Тюменский протоиерей посоветовал тюменцам быть скромнее и держать пост, не хвалясь этим перед окружающими. Кстати, пост начинается уже в понедельник 2 марта и продлиться по 18 апреля.

Великий пост – самый строгий, во время которого запрещено употреблять пищу животного происхождения: молочные продукты, рыбу, мясо.

На это время многие тюменские столовые, кафе и рестораны вводят постное меню для воздерживающихся.

По словам председателя издательско-информационного отдела Тобольско-Тюменской Епархии протоиерея Григория Мансурова, пост – это прежде всего лишение себя пищи животного происхождения. И держать его необходимо всем. Нельзя оправдывать себя тем, что я ем мясо в пост, но зато я добрый.

Когда человек постится, все худое начинает в нем просыпаться. Он становится раздражительным и ворчливым.

- Во время Великого поста некоторые люди могут быть тщеславными, гордиться и похваляться тем, что они ограничивают себя в пище. Если такие чувства присущи христианину, то это очень плохо. Потому важно и поститься, и при том не тщеславиться, - сказал протоиерей. По словам протоиерея, пост диете не помеха. Польза для тела может быть вполне уместна для человека, который постится, - сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU