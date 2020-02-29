29 Февр. 2020 2020-02-29T05:51:48+03:00

Погода в Тюмени 29 февраля: на Касьяна будет таять Фото: pixabay.com

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Всю ночь с 28 на 29 февраля таял снег. Последний зимний день также пройдет со стойким плюсом.

В субботу 29 февраля в Тюмени ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, +1 градусов.

В Тюменской области облачно с прояснением, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, днём порывы до 13 метров в секунду, температура воздуха днём составит +3,+5 градусов.

В народном календаре 29 февраля считается днем Касьяна. Согласно приметам, туман или снег в этот день – к урожаю.

Люди, рожденные 29 февраля, считают себя такими же особенными, как и этот день. Ведь вероятность появиться на свет именно в этот день равна 1:1461. Получается, что в мире есть около четырех миллионов человек, чья дата рождения официально зарегистрирована 29 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU