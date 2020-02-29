2020-02-29T05:51:48+03:00
Общество

Погода в Тюмени 29 февраля: на Касьяна будет таять

К вечеру поднимется сильный ветер
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Погода в Тюмени 29 февраля: на Касьяна будет таятьПогода в Тюмени 29 февраля: на Касьяна будет таятьФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Всю ночь с 28 на 29 февраля таял снег. Последний зимний день также пройдет со стойким плюсом.

В субботу 29 февраля в Тюмени ожидается переменная облачность и без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, +1 градусов.

В Тюменской области облачно с прояснением, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, днём порывы до 13 метров в секунду, температура воздуха днём составит +3,+5 градусов.

В народном календаре 29 февраля считается днем Касьяна. Согласно приметам, туман или снег в этот день – к урожаю.

Люди, рожденные 29 февраля, считают себя такими же особенными, как и этот день. Ведь вероятность появиться на свет именно в этот день равна 1:1461. Получается, что в мире есть около четырех миллионов человек, чья дата рождения официально зарегистрирована 29 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменцам посоветовали держать пост молча
Погода в Тюмени 29 февраля: на Касьяна будет таять
Пропавшего тоболяка нашли живым
Пожар в Тобольске: горит производственное здание
В Тюмени определились с датой проведения «Лыжни России»
Библиотека Сорокинского района пополнилась книгами по мотивации
Альберт Юсупов отреагировал на идею закрепить доступность медпомощи в Конституции
Тюменский депздрав прокомментировал информацию об отсутствии у инвалида нужных лекарств
В Тюменской области перевернулся автобус с пассажирами. Водитель был пьян
Грузовик с превышением норм радиации ездил по Тюмени
Тобольскому мигранту в посылке прислали вставные зубы вместо телефона
Эксперт общественной палаты оценила решение сделать выходным день голосования по Конституции
Тюменский чиновник без конкурса отдал контракт на отсыпку дамбы
Тюменец, участвовавший в протестной акции, чувствует себя хорошо
В Тюменской области продолжают заменять ветхие школы
Смертельное ДТП произошло на тюменской трассе
В Тюмени осудили установщика заборов, который обманул горожан на полмиллиона рублей
В Тюмени прошла встреча реабилитологов и создателей уникального тренажера
По факту экстренной посадки самолета в Тюмени проводится проверка
Тюменским УК дали сутки на очистку дворов от снега