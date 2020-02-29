Кирилл Харитонов поддержал идею закрепить в Конституции обязанности по охране окружающей среды

29 Февр. 2020 2020-02-29T07:51:16+03:00

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Эксперты продолжают оценивать инициативы по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Свое мнение по предложению усилить экологическую составляющую озвучил заместитель председателя молодежного парламента при Государственной Думе РФ Кирилл Харитонов.

– Я как представитель молодежного движения и молодого поколения в целом считаю, что тему экологии, несомненно, нужно развивать, начиная с младших возрастов, детских садов, школ. Это должно стать частью воспитания новых поколений граждан, тогда можно рассчитывать на то, что тема бережного отношения к окружающей среде выйдет на новый уровень. Мы, молодежь, в рамках различных объединений проводим различные акции в защиту окружающей среды, субботники и многое другое, что доказывает, что эти проблемы волнуют молодых россиян. Если данный аспект будет подчеркнут в Конституции, это можно только приветствовать. Но за этим должны последовать конкретные предложения и действия. Также важно помнить о конечных целях, чтобы экологическая повестка не становилась средством для различного рода манипуляций. Вопросы должны подниматься и обсуждаться исключительно в конструктивном ключе, – сказал Кирилл Харитонов.

С инициативой закрепить в высшем нормативном правовом акте страны обязанность государства заниматься защитой окружающей среды как одну из приоритетных задач выступил председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Владимир Грачев. Он отметил, что экология становится одной из глобальных проблем человечества. Он обратил внимание на проблемы, связанные с глобальным потеплением, утилизацией отходов, вредных выбросов и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU