По факту экстренной посадки самолета в Тюмени проводится проверка
В аэропорту Рощино сегодня, 28 февраля, спустя час после взлета приземлился самолет авиакомпании «Ямал». Судно совершило посадку в связи с технической неисправностью. В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка.
– По предварительным данным, в 7.04 из аэропорта вылетело воздушное судно, выполняющее рейс по маршруту Тюмень – Салехард. В ходе полета сработал индикатор неисправности аэронавигационной системы. В этой связи командир принял решение возвратить борт в аэропорт вылета, – сообщили подробности инцидента в пресс-службе в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.
В ведомстве добавили, что в самолете находилось 89 пассажиров, из них 1 ребенок. Посадка самолета прошла в штатном режиме. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.
Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU