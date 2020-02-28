28 Февр. 2020 2020-02-28T11:17:55+03:00

По факту экстренной посадки самолета в Тюмени проводится проверка. Фото предоставлено Уральским следственным управлением на транспорте СК РФ.

Во время инцидента на борту находились 89 человек

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В аэропорту Рощино сегодня, 28 февраля, спустя час после взлета приземлился самолет авиакомпании «Ямал». Судно совершило посадку в связи с технической неисправностью. В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка.

– По предварительным данным, в 7.04 из аэропорта вылетело воздушное судно, выполняющее рейс по маршруту Тюмень – Салехард. В ходе полета сработал индикатор неисправности аэронавигационной системы. В этой связи командир принял решение возвратить борт в аэропорт вылета, – сообщили подробности инцидента в пресс-службе в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

В ведомстве добавили, что в самолете находилось 89 пассажиров, из них 1 ребенок. Посадка самолета прошла в штатном режиме. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU